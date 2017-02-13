Жизнь без угля. Эксперт назвал дату веерных отключений

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Энергетический штаб рассмотрит вопрос веерных отключений и введение чрезвычайного положения в электроэнергетике. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что 30% электроэнергии Украины производится теплоэлектроцентралями. По его словам, на этих предприятиях также производится тепло для крупных городов.

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При этом борьба с контрабандой в зоны АТО необходима, однако не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжения для граждан. Именно так глава правительства прокомментировал блокирование поставок угля из неподконтрольных Украины территорий Донбасса.

Насколько вероятно, что из-за блокады Донбасса украинцы останутся без света, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Возможны ли отключения света?

– Пока вероятность таких отключений является достаточно низкой, так как запасов угля на складах ТЭС достаточно. Но примерно через 25 суток такая угроза будет уже реальной. Поэтому пока говорить о веерных отключениях в ближайшее время, пожалуй, является преувеличением.

То есть заседание энергетического штаба – только предостережение?

– Почему? Правительство может просто воспользоваться собственными правами и ввести так называемое особое положение в энергетике, это предусмотрено законодательством. Взять в свои руки рычаги ручного управления отдельными отраслями энергетики. В частности, оно может приостанавливать определенные платежи на энергетическом рынке и в ручном режиме регулировать некоторые процессы.

Такое положение уже было в свое время, в 2014 году, если я не ошибаюсь, тогда Яценюк его вводил. Оно действовал достаточно длительный период времени, более полугода. Это может быть сделано буквально на днях.

Особое состояние – это чрезвычайное?

– Фактически – да. Такая норма прописана в законе. Есть даже отдельный закон по этому поводу.

Сколько угля Украина потребляет ежедневно?

– Сейчас существенно уменьшилось потребление, по сравнению с прошлыми годами. Примерно 60-70 тысяч тонн в сутки. Из них антрацита, пожалуй, 30%. Ранее было 50 на 50.

В каких городах – наибольшее потребление?

– Не столько в городах, так как уголь прежде всего потребляют ТЭС, которые производят электроэнергию. Несмотря на не совсем положительное влияние на окружающую среду, который они осуществляют, строили все же не вблизи крупных городов. Исключение только город Днепропетровск. Например, под Киевом есть Трипольская ТЭС, но до нее – не менее 30 километров. Так еще построено, чтобы по розе ветров на Киев облако ни летело.

Гройсман подчеркивает, что многие крупные украинские города отапливаются именно углем: Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы.

– В Киеве на угле работает Дарницкая ТЭC. И это примерно 9% киевских потребителей. В Чернигове есть Черниговская ТЭC, работает как раз на углях. Поэтому это в определенной степени не совсем точная, корректная формулировка, но да, действительно, частично обеспечивается за счет угля.

Если прекратить сейчас поставки полностью, то где-то за 25 суток уголь-антрацита уже не будет. Предыдущие две недели почему-то падали запасы на складах угля группы Г, а с антрацитом все было довольно нормально.

Что пугать: просто люди будут сидеть без света, будут веерные отключения. По моему мнению, это какая-то абсурдная ситуация, потому что нужно что-то в государстве делать, чтобы такого не было.

То есть веерные отключения, снижение температуры энергоносителя, это все реальность?

— Да, это реальность где-то через 20-25 суток. Если не остановится блокада. Завезти партии угля из других источников в теории возможно. Но возникает огромное количество вопросов. Кто за это будет платить, когда подписать эти контракты, как его в конце концов доставить вовремя.

Условно говоря, если сегодня прекратили поставку угля, то на завтра или послезавтра привезти его из Южной Африки невозможно. И кроме того, кто будет платить, потому что без оплаты его никто не продаст Украине или не доставит.

Как бы вы прокомментировали слова Гройсмана о том, что борьба с контрабандой необходима, однако она не должна ставить под угрозу электротеплоснабжения граждан?

– Он реалистичные вещи сказал. Но другое дело, что он – власть. Приблизительно то же две недели назад сказал руководитель СБУ, когда еще была первая блокада на Луганщине. Поэтому у меня такое впечатление, что власть, которая пришла с помощью тех же активистов, которые сейчас блокируют, не совсем понимает, что происходит.

Это "плохая мина при хорошей игре". Надо что-то делать для того, чтобы был уголь и было электричество, тепло. Надо разблокировать эти пути снабжения. Этим должна заняться власть. Потому уважаемые активисты осуществляют уголовные деяния, за которые – ответственность в УК. Почему власть на это смотрит и наблюдает, мне непонятно. Это не власть, а какие-то такие странные люди во власти.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что износ энергооборудования в Украине составляет приблизительно 60%, поэтому с перебоями в энергоснабжении придется сталкиваться все чаще.

Напомним, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Голоса Столицы заявил, что отказ от поставок угля с Донбасса приведет к полной зависимости от импорта.