"Укрэнерго": в режиме ЧП в энергетике запасов угля хватит на 40 дней

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Введение чрезвычайного положения в энергетике позволит растянуть запасы топлива на складах ТЭС на 40 дней, заявил в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"При полном отсутствии поставок антрацита у нас общего запаса 842 тыс. тонн хватит на 40 дней… при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций (ТЭС — ред) при минимальном составе оборудования", — цитирует УНИАН Ковальчука.

Он также добавил, что для разных станций этот период будет составлять от 14 до 100 дней и после того, как будут выработаны все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.

Ковальчук уточнил, что по состоянию на утро понедельника общие запасы угля антрацитовой группы составляют около 842 тыс. тонн, а среднесуточное потребление – около 30 тыс. тонн.

"Если в ближайшие дни не будут восстановлены поставки, то необходимым и критическим является введение чрезвычайного положения в энергетике… Если это положение будет введено в режиме минимального допустимого по техническим ограничениям оборудования на ТСЭ, мы сможем сократить потребления угля антрацитовой группы до 20 тыс. тонн в сутки", — сказал Ковальчук.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

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