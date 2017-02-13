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    "Укрэнерго": в режиме ЧП в энергетике запасов угля хватит на 40 дней

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    В "Укрэнерго" уточнили, что чрезвычайный режим в энергетике подразумевает работу всей энергосистемы на минимальном уровне загрузки тепловой генерации, которая потребляет дефицитный уголь антрацитовой группы.
    Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Введение чрезвычайного положения в энергетике позволит растянуть запасы топлива на складах ТЭС на 40 дней, заявил в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

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    "При полном отсутствии поставок антрацита у нас общего запаса 842 тыс. тонн хватит на 40 дней… при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций (ТЭС — ред) при минимальном составе оборудования", — цитирует УНИАН Ковальчука.

    Он также добавил, что для разных станций этот период будет составлять от 14 до 100 дней и после того, как будут выработаны все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.

    Ковальчук уточнил, что по состоянию на утро понедельника общие запасы угля антрацитовой группы составляют около 842 тыс. тонн, а среднесуточное потребление – около 30 тыс. тонн. 

    "Если в ближайшие дни не будут восстановлены поставки, то необходимым и критическим является введение чрезвычайного положения в энергетике… Если это положение будет введено в режиме минимального допустимого по техническим ограничениям оборудования на ТСЭ, мы сможем сократить потребления угля антрацитовой группы до 20 тыс. тонн в сутки", — сказал Ковальчук.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии. 

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