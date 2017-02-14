Кабмин представит отчет о своей деятельности и займется ЧП в энергетике

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Во вторник во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится заседание правительства. начало в 11.00.

Согласно повестке дня заседания (см. здесь), первым вопрос стоит "Отчет о результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2016 году".

Кроме того, ожидается, что глава Минэнерго Игорь Насалик представит проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны тепловых сетей.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, решение о введении ЧП в энергетики члены Кабмина могут принять уже во вторник, 14 апреля.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.