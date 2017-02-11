Уголь и тарифы: на формуле "Роттердам+" крадут более 10 млрд грн - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Цены на электроэнергию для населения не обоснованы и должны быть выше почти на 60%.

Об этом говорят в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Там посчитали, что обоснованная стоимость одного киловатта — две гривны тридцать копеек.

Согласно двухлетнему плану повышения тарифов на электроэнергию, принятому Нацкомиссией в 2015 году, с 1 марта 2017 года состоится плановый рост цен на электроэнергию. В частности, стоимость киловатта при минимальном потребление составит 90 копеек.

Кроме планового повышения тарифов, в НКРЭКУ допускают и внеплановые, "чтобы довести тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, до экономически обоснованного уровня".

Действительно ли действующие тарифы на электроэнергию экономически не обоснованы, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Что означает понятие обоснованности тарифа? Что входит в тариф на электроэнергию?

— Это интересный вопрос, что такое обоснованность тарифа, так как этим термином играют и выкручивают его в ту сторону, которую хотят.

Во-первых, обоснованным тарифом считают тот тариф, который включает в себя схему "Роттердам плюс". Это когда мы платим за уголь, якобы он едет из Голландии, Роттердама по морю, через порты, а на самом деле он едет из зоны АТО. Это все прекрасно проявилось, мы это все прекрасно видим.

Второе — всякие другие закупки по завышенным ценам, с завышенными количествами типа трансформаторов. Поэтому на самом деле голова НКРЭКУВовк лукавит, когда он говорит, что есть обоснованная цена, и от нее все должны отталкиваться.

Это та цена, которую установила НКРЭКУ, и она, по моему мнению, абсолютно необоснована, и на сегодняшний день тарифы для населения должны были практически сходиться с тарифами для небытовых потребителей — это бизнес и бюджет, и они должны были фактически покрывать обоснованную цену за электроэнергию.

Но они ту обоснованную цену еще завысили, еще подняли и теперь говорят, что она не сходится. Я с такой постановкой вопроса не согласен.

Формула "Роттердам плюс" применяется при расчетах тарифов только для промышленности или для населения тоже?

— Нет такого, что промышленность платит за электроэнергию из угля, население платит за электроэнергию из воды или еще что-то. Это все один такой большой котел, и потом это все усредняется и идет на потребителей.

Поэтому то, что он говорит, что цена необоснована и еще должна расти, это, собственно, он говорит, что на сегодняшний день за этот "Роттердам плюс" платит больше промышленность. Но все, что говорит господин Вовк, что теперь население должно также платить все больше и больше этот "Роттердам плюс". Поэтому и называет этот тариф необоснованным. Поэтому в итоге за это платят все. Нет какого-то разделения. За это платят все — и те, и другие потребители.

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До последнего времени Украина покупала угля на предприятиях с неподконтрольной части Донбасса. Формула "Роттердам плюс" к этому углю тоже применялась?

— Конечно. Эта формула применима ко всему углю. Эта формула заложена в тариф, то есть мы в тарифе платим, что якобы там стоимость угля по цене "Роттердам плюс". Но на самом деле понятно, что никто в Роттердаме не покупает.

Тепловая генерация возит из Донбасса, и они покупают по украинским, донбасских ценам. Это совершенно не Роттердамские цены, у нас цены намного ниже, но мы в тарифе платим "Роттердам плюс", несмотря на то, откуда на самом деле этот уголь едет.

Вот и весь секрет этой формулы и таким образом больше 10 миллиардов гривен идут в нужные карманы. Вот вам и обоснованность цены и тарифов.

С электроэнергией такая же ситуация?

— Немножко другая ситуация, потому что газ мы всегда импортировали и так или иначе, мы что-то добываем, но этого не хватает, и мы всегда импортировали газ, ранее — из России, теперь — из Европы.

Уголь не импортировали, более того, мы и сейчас угля мало импортируем, мы его больше экспортируем, экспортируем таким образом, что путем сжигания угля идет экспорт электроэнергии с Бурштынского острова в Европу. Соответственно, если страна нетто-импортер и нетто-экспортер, то подходы к ценообразованию должны быть абсолютно другие.

Если страна экспортирует что-то, то у нее не должна быть импортная цена внутри страны. У нас ведь нет такой цены на картофель или муку. Поэтому в данном случае это абсолютно неправильный подход для угля.

Стоит понимать, что мы должны обеспечить сначала внутренний спрос, а потом уже остатки продавать по конкурентным ценам за пределы страны?

— Совершенно верно. У нас есть подключенный так называемый Орловский остров, он синхронизирован с Европой, и электроэнергия сначала покрывает Ивано-Франковскую область, а затем дальше идет в Европу.

И в прошлом году даже была такая ситуация, что в Украине оптовая цена электроэнергии была выше, чем в восточноевропейских странах — Польша, Румыния, Словакия. Там цена оптовая была ниже, чем у нас. А у нас она почему-то была даже выше, чем в Европе.

Собственно, из-за такой обоснованности, из-за таких схем-формул, как "Роттердам плюс" и другие.

Отказ от угольной генерации поможет Украине снижать тариф на электроэнергию?

— Я не думаю, что поможет. Потому что на сегодняшний день зеленая энергетика — это достаточно дорогое еще удовольствие. Я думаю, что лет через 10 она станет дешевле, чем угольная, но не сегодня. Поэтому мы не можем полностью отказаться от угольной генерации, она у нас будет.

Единственное, что там должно быть адекватное ценообразование, потому что мы понимаем, что мы живем в стране, которая не имеет таких избыточных финансовых ресурсов, чтобы так разбрасываться. И мы понимаем, что даже именно зарплаты шахтеров и работников, работающих в угольной генерации, — совершенно не европейские, хотя ими очень часто прикрываются, именно шахтерами, для того, чтобы придумывать такие формулы.

Сколько должен стоить киловатт-час для населения сегодня?

— Он должен стоить, я думаю, примерно 1,70-1,80 гривен, не больше. Это то, что реально можно было бы получить, если бы у нас не было заложены различные так называемые дополнительные чаевые и всякие разные формулы.

Просто если затягивать пояса, то это не должны быть только потребители. У производителей тоже не должно быть каких-то сверхприбылей.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Голоса Столицы заявил, что отказ от поставок угля с Донбасса приведет к полной зависимости от импорта.

Напомним, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что если правительство решит повысить тарифы для населения, то это будет последнее решение нынешних властей.