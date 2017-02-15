Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетике

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в среду введет чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позже соответствующее решение было принято.

"Такие действия (блокада угля — ред.) являются абсолютно недопустимыми. И считаю, что максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы. Но задача правительства совместно с органами местного самоуправления — подумать о том, чтобы в этот тяжелый период любые негативные влияния на жизнь людей были минимизированы. Для этого сегодня мы созвали правительство, чтобы принять решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны", — заявил Гройсман на внеочередном заседании Кабмина в среду.

Позже на заседании правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

"Решение принято. Отключения (электроэнергии — ред.) будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит", — сказал Гройсман.

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Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.