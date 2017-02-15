Ефимов: в Украине энергетикой правит улица

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение цены угля вдвое в случае полного отказа от поставок с временно неконтролируемых территорий.

Также предлагается вернуться к практике веерных отключений, поскольку из-за блокады железнодорожных путей нет возможности доставить из Донбасса антрацит.

К каким последствиям приведет блокада железнодорожных путей на Донбассе, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов.

"Я бы хотел бы, первое, сказать, что не нужно подменять понятия. Никто не торгует с той территорией. Торговля с той территорией запрещена. Торговля сегодня идет между украинскими предприятиями, зарегистрированными на украинской территории. Платежи все осуществляются через украинские банки и, соответственно, любая блокада этой деятельности могла бы проводиться через блокаду этих платежей.

Но мы на сегодняшний момент ждем два года, не ждем того, чтобы закончился отопительный сезон, и делаем так, что улица управляет властью, то есть сегодня любой может прийти и заблокировать сначала железнодорожную ветку на Ясиноватую, потом железнодорожную ветку куда-нибудь в Польшу, потом куда-нибудь в Беларусь.

О каких планах А, В и С может идти речь, если на сегодняшний день управляет улица? Энергетика – очень сложная система, энергосистема страны не работает сегодня на завтра, она работает в плановом режиме и, соответственно, любые шаги планируются на несколько месяцев и лет вперед. И тогда, когда мы говорим о том, что сегодня вдруг как нож в спину вставляет "Самопомич" и блокирует работу Министерства энергетики, блокирует работу тепловых станций, то разве это нормально?

Если мы народные депутаты и нас избирали для того, чтобы решать проблемы государственного значения, давайте определимся, что мы будем эти проблемы решать в парламенте. Если у нас проблемы с СБУ, давайте решать проблемы с СБУ в СБУ. Но мы не будем решать проблемы блокировкой и ультиматумами. Это ставит всех жителей страны в положение, в котором через ультиматумы должны решаться какие-то вопросы. Это неправильно".

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.