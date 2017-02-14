Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства

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Вопрос с поставками угля возникал не только в этом году, это длится на протяжении последних трех лет и прошлом году были перебои с поставками антрацита и в этом, причины разные, заявил Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".