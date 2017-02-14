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    Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства

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    Вопрос с поставками угля возникал не только в этом году, это длится на протяжении последних трех лет и прошлом году были перебои с поставками антрацита и в этом, причины разные, заявил Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".
    РИА Новости Украина, youtube

    По мнению Тараса Галайды, причина нынешнего чрезвычайного положения в энергетике – халатность правительства.

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    Напомним, антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Энергетическим штабам в семи областях страны поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

    Во вторник, 14 февраля, в 11 утра правительство собиралось на заседание, где и рассматривался этот вопрос.

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