Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства

По мнению Тараса Галайды, причина нынешнего чрезвычайного положения в энергетике – халатность правительства.
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Напомним, антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Энергетическим штабам в семи областях страны поручили готовиться к сокращению энергопоставок.
Во вторник, 14 февраля, в 11 утра правительство собиралось на заседание, где и рассматривался этот вопрос.