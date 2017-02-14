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    Состояние ЧП в энергетике Украины продлится пять лет - Корольчук

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    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что причиной энергокризиса в Украине является разрешение политических отношений с Донбассом.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Состояние украинской энергетики прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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    "Мы, к сожалению, в этой ситуации энергокризиса, чрезвычайного положения в электроэнергетике еще будем жить как минимум лет пять, а то и больше. Даже при условии, что Донбасс назад будет интегрирован в систему Украины. Потому что разрушены все связи, разрушены политические отношения, разрушены экономические отношения. И вот риски этих перебоев в поставках будут всегда присутствовать", — считает Корольчук.

    Напомним, антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Энергетическим штабам в семи областях страны поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

    Во вторник, 14 февраля, в 11 утра правительство собиралось на заседание, где и рассматривался этот вопрос.

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