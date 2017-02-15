Яковлева: причина ЧП в энергетике – отсутствие запасов угля

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. Об этом после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, процесс антикризисных мер уже запущен: это определение допустимого уровня снижения резервов энергоносителя, разработка графиков потребления и производства электроэнергии и ограничения в межгосударственном перетекании электроэнергии.

Будет ли успешной стратегия правительства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт в сфере энергетики Мария Яковлева.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чому уряд вирішив не йти шляхом уряду Яценюка і не ввів надзвичайний стан в енергетиці?

— Ситуація в уряді Яценюка і Гройсмана відрізняється. При Яценюку взагалі не було можливості поставки вугілля, і це була цілеспрямована акція, щоб не постачалось вугілля, тому вводився кризовий стан.

На сьогоднішній день ситуація відрізняється. Постачання вугілля можливе, диверсифікація проведена. Сьогодні це не тільки поставки з неконтрольованих територій, так само є можливість постачання з-за кордону. Запас на сьогоднішній день дозволяє це зробити, законтрактуватись, і його поставити в Україну. Тому порівнювати, я думаю, буде трошки неправильно.

Тобто ситуацію планують вирішити в найближчі дні?

— Я б хотіла подякувати блокувальникам, тому що вони насправді звернули увагу на дуже важливу проблему в нашій країні. А давайте уявимо, що це не блокувальники і не українці, а це наші на сьогоднішній день вороги, і вони не дають поставку вугілля в Україну.

Як буде жити тоді Україна? Ви готові до такої ситуації? У нас є стратегічний запас, створений державою, який зможе дану проблему вирішити, забезпечити нормальне життя населення всередині країни? Тому говоримо про те, що антикризовий штаб мав би ще напередодні, навесні зібратись і цю ситуацію спрогнозувати і створити стратегічний запас вугілля. Цього на сьогоднішній день ми не маємо.

Ця стратегія є чи немає?

– Будь-який господар у себе в домівці, коли є проблема з чимось, він створює запаси. І проблема сьогодні нашої держави зробити те саме.

У нас в енергетиці 75% — це приватна власність. Будь ласка, ви держава, зробіть правила для приватних власників, ліцензіатів — виробників тепла, електроенергії. Ви, як держава, яка має певні потужності виробництва електроенергії і тепла, так само зробіть запаси, і причин сьогодні засідати антикризовому штабу взагалі б не було і говорити про будь-які можливі майбутні обмеження.

Якщо говорити про запаси, то як швидко вони будуть зроблені?

– 40-50 днів – це найдовший, найдальший, скажімо, період закупівлі. Все, що до нас ближче – це Польща, це Казахстан. Ми розуміємо, що це однозначно коротші терміни.

Скільки вугілля Україні не вистачає для проходження опалювального сезону?

– Ми чули, що Україна на добу в нормальному режимі споживає десь близько 30-35 тисяч тон, тобто ми розуміємо, що на місяць ми споживаємо близько мільйона тон, і у нас залишилось до кінця опалювального сезону два місяці, тобто нам потрібно 2-2,5 мільйони тон.

За 40 днів цю кількість можна назбирати за рахунок поставок із інших країн?

– Частину можна було б назбирати абсолютно спокійно. Але я говорю, що ми сьогодні самі довели ситуацію до такої кризи. Все треба робити планово, коли тільки закінчується опалювальний сезон, енергетичний штаб повинен засідати і займатись наступним опалювальним сезоном, і до початку, тобто до жовтня повинні вже бути всі створені запаси, в тому числі, і стратегічні.

Ви казали спочатку, що немає потреби енергетичному штабу збиратись, зараз кажете, що є потреба.

– Потреба є, він не розглядає ситуацію наперед, він розглядає поточну ситуацію, на жаль.

Скільки нам не вистачає газу?

– У нас є великі запаси – сьогодні 9 мільярдів у підземному сховищі і, я думаю, два місяці споживання ми закінчимо опалювальний сезон, знову у нас буде щонайменше 5-6 мільярдів, це надвеликий залишок в підземному сховищі.

Прем’єр заявив, що до 2026 року обсяг гідроенергетики може зрости вдвічі? За рахунок чого?

– Хотілось би. Гідроенергетика – це екологічно чиста енергія. На сьогоднішній день відсоток, який є, занадто низький. Якщо буде збільшений, це близько на 6% від загального виробництва складає енергетика, хотілось би, щоб це було 10-12% або 15%, наші запаси води це дозволяють. І таким чином в енергетичному балансі ми скоротимо споживання теплової енергії, витрачання дорогоцінного традиційного енергоносія.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

А экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире Голоса Столицы заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.