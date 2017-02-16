Блокада Донбасса обойдется государству в $2 млрд - Порошенко

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

"Государство потеряет до 2 миллиардов долларов валютной выручки со всеми соответствующими последствиями для курса гривны", — сказал Порошенко в четверг, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".