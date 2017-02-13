Порошенко ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", — говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте президента.

Контроль за выполнением данного решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В конце декабря 2016 года на заседании ведомства были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.