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    Политика

    Порошенко ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности

    (обновлено: )5012
    В документе в частности отмечается, что контроль за выполнением решения об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализаци возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

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    "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", — говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте президента.

    Контроль за выполнением данного решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

    В конце декабря 2016 года на заседании ведомства были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

    Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.

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