наверх
14.03.201701:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Ровно активисты зажгли шины и заняли ОГА в поддержку блокады Донбасса

    Тема:

    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (22)

    (обновлено: )13701
    Активисты Ровно собрались в помещении облгосадминистрации и выразили требование немедленного освобождения задержанных участников блокады. К пикетчикам прибыл глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко.
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    charivne.info

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Ровно продолжается митинг с требованием освободить задержанных накануне участников блокады в Донбассе. Несколько десятков активистов заняли помещение в здании областной госадминистрации (ОГА).

    Смотрите также: Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    Перед тем как войти в ОГА, активисты зажгли несколько автомобильных покрышек. 

    "Активисты Ровно собрались в помещении облгосадминистрации и выразили требование немедленного освобождения задержанных участников блокады. Также обсуждается стратегия совместных действия", — говорится в сообщении штаба блокады на странице в Facebook.

    charivne.info
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА

    В то же время, как сообщает radiotrek.rv.ua, к пикетчикам прибыл глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко.

    "Несмотря на то, что Муляренко уверял, что общался с главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым и тот пообещал, что все задержанные до утра будут отпущены, пикетчики настояли — и вместе с председателем ОГА направились на шестой этаж помещения, чтобы составить требования. К слову, люди также требуют внеочередного созыва сессии Ровенского облсовета", — говорится в сообщении.

    rivne1.tv
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

    rivne1.tv
    Активисты заняли Ровенскую ОГА

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

    Смотрите также: Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
      Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
      Группа O.Torvald
      Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
      Национальный банк Украины
      Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
      Кристиан Керн
      Политический скандал между Нидерландами и Турцией