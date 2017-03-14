В Ровно активисты зажгли шины и заняли ОГА в поддержку блокады Донбасса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Ровно продолжается митинг с требованием освободить задержанных накануне участников блокады в Донбассе. Несколько десятков активистов заняли помещение в здании областной госадминистрации (ОГА).

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Перед тем как войти в ОГА, активисты зажгли несколько автомобильных покрышек.

"Активисты Ровно собрались в помещении облгосадминистрации и выразили требование немедленного освобождения задержанных участников блокады. Также обсуждается стратегия совместных действия", — говорится в сообщении штаба блокады на странице в Facebook.

charivne.info Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА

В то же время, как сообщает radiotrek.rv.ua, к пикетчикам прибыл глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко.

"Несмотря на то, что Муляренко уверял, что общался с главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым и тот пообещал, что все задержанные до утра будут отпущены, пикетчики настояли — и вместе с председателем ОГА направились на шестой этаж помещения, чтобы составить требования. К слову, люди также требуют внеочередного созыва сессии Ровенского облсовета", — говорится в сообщении.

rivne1.tv Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

rivne1.tv Активисты заняли Ровенскую ОГА

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.