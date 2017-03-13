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    Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (738)

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    В Купянске несколько сот местных жителей разогнали участников блокады Донбасса, которые намеревались перекрыть поставки угля из России по железной дороге, сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.
    Видеоканал ГУ Нацполиции в Харькове

    На видео участники блокады покидают свой блокпост в сопровождении сотрудников органов внутренних дел.

    Как информировали в полиции, 12 марта "группа радикально настроенных лиц из штаба блокировки в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения у станции Купянск-Сортировочный".

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    В ответ на действия активистов около 500 человек: работников железной дороги и депутатов местных советов собрались на митинг протеста.

    В результате, как отмечается в сообщении правоохранительных органов, "блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку".

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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