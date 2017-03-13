Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

На видео участники блокады покидают свой блокпост в сопровождении сотрудников органов внутренних дел.

Как информировали в полиции, 12 марта "группа радикально настроенных лиц из штаба блокировки в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения у станции Купянск-Сортировочный".

В ответ на действия активистов около 500 человек: работников железной дороги и депутатов местных советов собрались на митинг протеста.

В результате, как отмечается в сообщении правоохранительных органов, "блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.