Елисеев: торговая блокада Донбасса мешает введению новых санкций ЕС

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Действия участников торговой блокады Донбасса мешают принятию решения о введении дополнительных точечных санкций со стороны европейских партнеров Украины против российских компаний или посредников, которые будут иметь какие-либо отношения с "национализированными" самопровозглашенными республиками украинскими предприятиями. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Hromadske.

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По его словам, такие санкции предусматривают два этапа: первый — предупредительный — об ответственности российского бизнеса и ополченцев в случае рейдерского захвата украинских предприятий.

"И второй этап — в случае, если этот рейдерский захват произойдет, ввести точечные санкции против, прежде всего, российского бизнеса или посредников. Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территории РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции", — сказал Елисеев.

Он добавил, что достичь таких договоренностей "вполне реалистично", но для их реализации "необходимо что-то решить с этой блокадой".

"Нам наши партнеры говорят уже прямо, что "в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете", — отметил заместитель главы Администрации президента.

В свою очередь, Россия, по его словам, использует эту "блокаду" для дестабилизации ситуации в Донбассе.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.