Торговая блокада: неудачная попытка установить редут под Харьковом

Участники торговой блокады в Донбассе, которые также намерены блокировать товарное железнодорожное сообщение с Россией, в воскресенье, 12 марта, безуспешно пытались установить опорный пункт на территории станции Купянск-Сортировочный.

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Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, около 14:00 участники блокады установили палатку с пунктом наблюдения на территории железнодорожной станции, чтобы не пропускать движение поездов с углем из России.

Около 500 человек вышли на акцию против блокады. Акцию ранее анонсировал местный профсоюз железнодорожников.

По данным полиции, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны АТО.

Общественный порядок на месте охраняли около 100 сотрудников правоохранительных органов.

"Блокировщики покинули территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали. Во время указанной акции нарушений общественного порядка и графика движения поездов допущено не было. Оружие не обнаружено", — отметили в полиции.