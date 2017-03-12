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    Торговая блокада: неудачная попытка установить редут под Харьковом

    Тема:

    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (733)

    (обновлено: )81280
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады в Харьковской области
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Newsroom
    Участники блокады в Харьковской области
    Участники блокады в Харьковской области
    Newsroom
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Скриншот с Facebook
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Скриншот с Facebook
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Скриншот c Youtube

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    Участники торговой блокады в Донбассе, которые также намерены блокировать товарное железнодорожное сообщение с Россией, в воскресенье, 12 марта, безуспешно пытались установить опорный пункт на территории станции Купянск-Сортировочный.

    Читайте также: Штаб блокады на апрель готовит наступление на банки и предприятия с капиталом РФ

    Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, около 14:00 участники блокады установили палатку с пунктом наблюдения на территории железнодорожной станции, чтобы не пропускать движение поездов с углем из России.

    Около 500 человек вышли на акцию против блокады. Акцию ранее анонсировал местный профсоюз железнодорожников.

    По данным полиции, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны АТО.

    Общественный порядок на месте охраняли около 100 сотрудников правоохранительных органов.

    "Блокировщики покинули территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали. Во время указанной акции нарушений общественного порядка и графика движения поездов допущено не было. Оружие не обнаружено", — отметили в полиции.

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