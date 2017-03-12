Участники блокады добрались до Харьковской области

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область. На место нового редута в Купянске собрались депутаты и местные чиновники. Об этом сообщает NewsRoom.

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По словам местных жителей, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. Среди прибывших — люди с шевронами батальона "Донбасс", активисты "ОУН" и ветераны АТО.

Ранее в заявлении штаба блокады в Facebook сообщалось, что полиция на блокпостах в Луганской области отказывается пропускать участников торговой блокады.