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    Общество

    Участники блокады добрались до Харьковской области

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (732)

    (обновлено: )62625
    Согласно информации, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. В Купянске собрались депутаты и местные чиновники.
    Участники блокады в Харьковской области
    Newsroom

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область. На место нового редута в Купянске собрались депутаты и местные чиновники. Об этом сообщает NewsRoom.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
    Штаб блокады на апрель готовит наступление на банки и предприятия с капиталом РФ

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    По словам местных жителей, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. Среди прибывших — люди с шевронами батальона "Донбасс", активисты "ОУН" и ветераны АТО.

    Ранее в заявлении штаба блокады в Facebook сообщалось, что полиция на блокпостах в Луганской области отказывается пропускать участников торговой блокады.

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