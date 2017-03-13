Жители Донбасса связывают новое обострение с продолжением блокады - спецкор

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В связи с обострением ситуации на Востоке Нацполиция Донецкой и Луганской областей перешла на усиленный режим несения службы. Так, в отделе коммуникации полиции Донецкой области сообщают, что проводятся контрдиверсионные спецмероприятия, а на блокпостах усилена работа по выявлению нелегального оружия. Со стороны луганской полиции есть аналогичное сообщение. Там сказано, что с 11 марта личный состав Луганского гарнизона перешел на усиленный режим несения службы.

С чем связано обострение ситуации в Донбассе, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

"От боевиков реакции, каких-то комментариев условно официальных не было, они в общем-то во всем обвиняют ВСУ, традиционно. Со стороны людей ходят слухи о том, что это определенная реакция на продолжающуюся блокаду, на то, что не допускаются какие-то гуманитарные грузы. Люди считают, что эти вещи как-то взаимосвязаны. Мне кажется, что со стороны так называемой ДНР это — определенный посыл перед предстоящими очередными переговорами, что они ни в коем случае не собираются прекращать боевые действия", — сообщил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.