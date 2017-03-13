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    Полицейский спецназ и СБУ захватили редут в Кривом Торце - штаб блокады

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (745)

    (обновлено: )523101
    В штабе торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили, что информация о силовом разгоне подтвердилась, принимаются меры "для обороны других редутов и освобождения незаконно арестованных".
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД) захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области, сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    "Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут в Кривом Торце захвачен силами т. н. СБУ и т. н. "спецподразделением полиции КОВД". Штаб принимает меры для обороны других редутов и освобождения незаконно арестованных", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

    Ранее организаторы торговой блокады в Донбассе обнародовали на своей странице в Facebook приказ руководителя Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, согласно которому до 10 марта полиция должна собрать материалы о блокировании железной дороги и подготовить план задержания участников блокады, а до 20 марта их задержать и взять под арест. При этом при задержании в случае сопротивления полиция якобы может применять оружие.

    Сам Аброськин опроверг эту информацию. По его словам, участники блокады "для привлечения к себе внимания решили подделать приказ".

    Позже в штабе блокады сообщили, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте в Кривом Торце.

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