Полицейский спецназ и СБУ захватили редут в Кривом Торце - штаб блокады

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД) захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области, сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

"Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут в Кривом Торце захвачен силами т. н. СБУ и т. н. "спецподразделением полиции КОВД". Штаб принимает меры для обороны других редутов и освобождения незаконно арестованных", — говорится в сообщении.

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Ранее организаторы торговой блокады в Донбассе обнародовали на своей странице в Facebook приказ руководителя Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, согласно которому до 10 марта полиция должна собрать материалы о блокировании железной дороги и подготовить план задержания участников блокады, а до 20 марта их задержать и взять под арест. При этом при задержании в случае сопротивления полиция якобы может применять оружие.

Сам Аброськин опроверг эту информацию. По его словам, участники блокады "для привлечения к себе внимания решили подделать приказ".

Позже в штабе блокады сообщили, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте в Кривом Торце.