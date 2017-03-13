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    Участники блокады Донбасса минируют подъезды к своим блокпостам - ДНР

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (739)

    (обновлено: )10110
    По словам Эдуарда Басурина, в результате минирования участниками блокады Донбасса подъездов к своим блокпостам за последние дни были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозивших личный состав ВСУ.
    Эдуард Басурин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады Донбасса минируют подъезды к своим блокпостам, уже несколько военных грузовиков подорвались на минах, заявил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "В результате минирования радикалами подъездов к своим блокпостам за последние дни были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозивших личный состав ВСУ", — сказал Басурин.

    По его словам, последний такой случай произошел в воскресенье на мариупольском направлении — вблизи блокпоста якобы подорвался на мине автомобиль "Урал".

    "Двое военнослужащих погибли, девять получили ранения. Этот и другие случаи по-прежнему скрываются военным руководством Украины от общественности", — добавил Басурин.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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