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    Общество

    Усилены проверки на блокпостах и вокзалах Донецкой области

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (317)

    (обновлено: )22610
    Глава областной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что усилены проверки подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также вариант несения службы на блокпостах.
    Бойцы КОРДа, подразделения Национальной полиции Украины для решения чрезвычайных ситуаций
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил об усилении мер безопасности в регионе.

    "Усиленный вариант несения службы полиции Донетчины — это проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий — это установление и задержание преступников, которые находятся в розыске, лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия", — написал он на своей странице в Facebook.

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    При этом он добавил, что большинство людей относятся с пониманием к указанным мерам безопасности.

    Ранее украинские силовики сообщили о 82 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выдвинули встречные обвинения, в частности в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что силовики 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

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