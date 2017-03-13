Усилены проверки на блокпостах и вокзалах Донецкой области

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил об усилении мер безопасности в регионе.

"Усиленный вариант несения службы полиции Донетчины — это проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий — это установление и задержание преступников, которые находятся в розыске, лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия", — написал он на своей странице в Facebook.

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При этом он добавил, что большинство людей относятся с пониманием к указанным мерам безопасности.

Ранее украинские силовики сообщили о 82 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выдвинули встречные обвинения, в частности в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что силовики 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной республики.