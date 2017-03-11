Штаб блокады на апрель готовит наступление на банки и предприятия с капиталом РФ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Больше месяца просидев на железнодорожных путях в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областях, организаторы так называемой "Блокады торговли с оккупантами", так и не достигнув поставленных целей – "немедленного освобождения военнопленных" и "законодательный запрет торговли с оккупантами", выдвинули новый ультиматум.

Новые требования активистов

Как предупреждают активисты–блокировщики, следующие шаги, которые они планируют предпринять со 2 апреля, следующие:

— открыть еще 3 редута вдоль государственной границы Украины с РФ.

— полностью перекрыть поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге.

— полностью перекрыть поставки угля из России в Украину железнодорожным путем. По другой номенклатуре груза, который проходит через железнодорожные редуты, принимать решение поэтапно (после нахождения источников импортного замещения из стран, которые не ведут агрессивную войну против Украины) — после обсуждения с народом Украины. При этом грузы, идущие транзитом из других стран, задерживаться не будут. На данном этапе блокады пассажирское сообщение также задерживаться не будет.

От правительства Украины в штабе блокады требуют:

Во-первых, немедленно перейти к закупкам угля антрацитовой группы из стран, которые не ведут агрессивную войну против Украины, используя принятую правительством в апреле 2016 года, формулу "Роттердам +". И чтобы до 2 апреля правительство приняло соответствующее постановление и запретило ввоз угля из РФ, а также вывоз товаров из Украины в РФ.

Во-вторых, Верховная Рада Украины должна незамедлительно принять закон Украины "О конфискации" предприятий, принадлежащих "стране-агрессору", а также имущества "страны-агрессора", в ответ на конфискацию украинской государственной собственности в Крыму и части Донецкой и Луганской областей.

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В-третьих, НБУ немедленно должен отозвать лицензию у "Сбербанка" России. Штаб требует от ГПУ и правительства принятия мер, которые не позволят "Сбербанку" России вывезти деньги за пределы украинской банковской системы. А вкладчикам "Сбербанка" рекомендуют забрать свои деньги из банка в течении двух недель. Так как 25 марта штаб блокады отдаст команду региональным штабам начать процедуру принудительного закрытия данного заведения.

Отрежут свет, отключат воду

Каким образом активисты собираются перекрывать поток товаров и закрывать банк, они не рассказали, но предупредили, что если в ОРДЛО будут и дальше игнорировать их требования, то они перекроют подачу воды и света на неподконтрольную Украине территорию.

"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", — заявил на пресс-конференции координатор штаба блокады Анатолий Виногродский.

Но если блокировщики от угроз перейдут к действиям, то против Украины могут ввести санкции из-за торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак. Так как, согласно международным конвенциям, Украина не имеет права прекращать поставки энергоресурсов своим гражданам, даже если они находятся на оккупированных землях.

"Основополагающими правами является поставка воды, света и тепла. Давайте мы это все прекратим, и против Украины введут санкции, до чего весело и счастливо вы нас ведете", – сказал Грымчак в эфире телеканала ZIK.

А вот за "Сбербанк" правительство собирается взяться со всей серьезностью. Власти изучают юридические основания для введения санкций в отношении "дочки" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Премьер добавил, что власти быстро разберутся в ситуации, и все решения, необходимые от правительства, будут приняты.

В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обсудила с представителями Евросоюза гуманитарную ситуацию и блокаду в Донбассе. И по ее словам, представители Евросоюза не поддерживают блокаду в Донбассе и выступают за решение всех политических вопросов за столом переговоров.