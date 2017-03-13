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    Победа Украины в Гааге не вернет ни Крым, ни Донбасс. Опрос политологов

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    Украина против России: суд в Гааге (39)

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    Даже если суд в Гааге вынесет вердикт в пользу Украины, жителям страны это фактически ничего не принесет, а лишь даст возможность пропаганде порассуждать о "победах", отмечают эксперты.
    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Международном суде в Гааге закончились слушания по иску Украины против РФ о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания проходили на протяжении четырех дней — с 7 по 10 марта.

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    Во вторник, 7 марта, представители РФ отвергли все обвинения Украины — они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций. Ранее МИД РФ заявлял, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

    Какой вердикт вынесет суд? И будет ли он иметь реальную силу? На эти вопросы на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

    Политолог Алексей Якубин назвал усилия Украины "попыткой создать видимость, что у страны есть позиция насчет Крыма".

    "Плюс манипуляция  общественным мнением, которое часто  не понимает разницы между  судом ООН в Гааге и Гаагским  трибуналом. А это разные вещи. Напомню, что Украина не ратифицировала Римский статут, как и Россия", - сказал эксперт, добавив, что реальных инструментов влияния этот суд не имеет.

    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков заявил, что поданный Украиной иск фактически не имеет отношения к правовому полю — "террористами луганчан и дончан называют (только) в Украине, а их деятельность не подпадает под это определение, поэтому финансирование терроризма — никак не подпадает".

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    В целом же он назвал иск Украины "нашей внутренней пропагандой, которая выносится на международный уровень".

    Существует такая очередная манипуляция, когда суд ООН в Гааге пытаются выдать за уголовный суд, который судил Милошевича, хорватских полевых командиров и так далее, отметил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Стартовые позиции в этом процессе у Украины неплохие, но ими еще нужно уметь воспользоваться. А мы знаем, что "Україна має талант (Украина имеет талант) — даже из выигрышной ситуации проиграть все", — сказал политолог.

    Он спрогнозировал, что могут быть два варианта: либо этот процесс затянется на долгие годы, либо даже если будет вынесен вердикт в пользу Украины, то ничего фактически это не принесет — "только для нашей пропаганды даст возможность порассуждать о "перемогах".

    "Простым украинцам это не принесет ничего: не вернет ни Донбасс, ни Крым", — резюмировал эксперт.

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