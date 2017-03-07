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    Ждем от суда в Гааге быстрых решений - Порошенко

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (18)

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    Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против РФ оперативных решений, которые остановят поставки оружия на Донбасс и прекратят притеснения этнических украинцев и крымских татар в Крыму.
    Видеоканал Администрации президента на Youtube

    "Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о финансировании терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Мы ожидаем решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в Крыму, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар", – сказал Порошенко в своем заявлении.

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    "Уверен в том, что несмотря на очень длительный срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить быстрое решение суда в порядке обеспечения иска Украины", – добавил глава государства.

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