"РФ должна вывести вооружение с ЛДНР". Киев о первом дне слушаний в Гааге

"Мы просим Россию, прежде всего, обеспечить выполнение двух международных Конвенций, и в связи с этим обеспечить контроль на границе, вывести все вооружение с ЛНР и ДНР и обеспечить условия, при которых эти контролируемые ею террористические организации не совершали терактов с использованием этого оружия. Кроме того, мы просим обеспечить права крымскотатарского и украинского населения в Крыму", — цитирует 112 Украина Елену Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию.

Слушания проходят по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

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В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.