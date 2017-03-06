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    Дело Украины против России в Гааге рассматривают 16 судей

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (10)

    (обновлено: )21903
    В настоящее время обсуждается запрос Киева относительно введения временных мер, направленных на защиту гражданских прав. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Дело по жалобе Украины против России в Международном суде ООН слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама, сообщает УНИАН.

    Слушания проходят по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

    В настоящее время обсуждается запрос Киева относительно введения временных мер, направленных на защиту гражданских прав.

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    "Ожидается, что по результатам этих слушаний будет определение суда — удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Это решение может быть принято в период от нескольких недель до месяцев. В первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два — заключительные позиции. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль", — сказано в сообщении.

    hromadske.ua
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге

    По информации пресс-службы суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации. 

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. 

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