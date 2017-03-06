Дело Украины против России в Гааге рассматривают 16 судей

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Дело по жалобе Украины против России в Международном суде ООН слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама, сообщает УНИАН.

Слушания проходят по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

В настоящее время обсуждается запрос Киева относительно введения временных мер, направленных на защиту гражданских прав.

Читайте также: Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

"Ожидается, что по результатам этих слушаний будет определение суда — удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Это решение может быть принято в период от нескольких недель до месяцев. В первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два — заключительные позиции. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль", — сказано в сообщении.

hromadske.ua Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге

По информации пресс-службы суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.