Суд в Гааге. Киев может и проиграть свой иск — Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта.

Согласно позиции официального Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан".

К актам терроризма, будто бы инициированным Россией, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области, а также обстрелы гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Также утверждается, что в Крыму Россия "нагло растоптала устав ООН, захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", а затем "подготовила незаконный "референдум", который поспешила провести в атмосфере насилия и запугивания в отношении представителей национальностей, отличных от русской".

Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в российском МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию.

Во внешнеполитическом ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

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Процесс займет годы, и положительный для Украины вердикт пока представляется маловероятным. Но цель подачи иска — привлечь внимание на международном уровне к украинской проблематике, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Тактическая цель — привлечение информационного и политического внимания к проблематике, актуализация вопроса Украины на уровне ООН… Это главная цель. Потому что добиться осуждения России и, тем более, добиться исполнения этого приговора (если таковой будет вынесен — Ред.) — это очень сложно, если вообще вероятно. На данный момент это, скорее, маловероятно", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Поэтому, по его словам, для Киева "главная — это информационно-политическая цель".

"Это в какой-то мере станет оправданием для власти перед правыми в отношении того, что власть ничего не делает для возвращения Крыма и Донбасса", - отметил Бортник.

Он добавил, что процесс займет значительное время — "как минимум, растянется на два года, может быть, больше — в любом случае, заканчивать его и разбираться со связанными с этим проблемами будет уже другая власть".

Проблемы могут возникнуть: по мнению Бортника, "приговор может быть не очень однозначный…".

"Любой иск можно проиграть и выиграть. Представьте себе, что Украина проиграет этот иск. Тогда будет хуже, чем если бы его не подавали", — резюмировал политолог.

Напомним, в мае 2016 года Шевченковский райсуд Киева не признал факта вооруженной агрессии РФ против Украины. В сентябре Апелляционный суд Киева оставил решение Шевченковского суда в силе.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.