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    У Москвы хорошие шансы на победу по иску Украины в Гааге - Косачев

    Тема:

    Гаага рассматривает иск Украины к России (15)

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    Глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев убежден, что рассмотрение иска затянется надолго. При этом, по его мнению, у Москвы хорошие шансы на победу.
    Константин Косачев. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. У Москвы хорошие шансы добиться победы при рассмотрении иска Украины против России в Международном суде ООН, однако судебный процесс может затянуться на годы, заявил глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.

    РФ должна вывести вооружение с ЛДНР. Киев о первом дне слушаний в Гааге. Видео
    112 Украина/Youtube
    "РФ должна вывести вооружение из ЛДНР". Киев о первом дне слушаний в Гааге

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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    "Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет", — сказал Косачев газете "Известия".

    По его мнению, у Москвы хорошие шансы добиться победы в этом деле.

    "У меня нет сомнений, что правда на российской стороне. В слушаниях участвует в высшей степени квалифицированная группа российских экспертов. Могу им только пожелать уверенности в своих силах и успешного завершения этой тяжбы. Важно, что иск носит псевдополитический, а не международно-правовой характер", — добавил сенатор.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд в Гааге. Киев может и проиграть свой иск — Бортник

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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