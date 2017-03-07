У Москвы хорошие шансы на победу по иску Украины в Гааге - Косачев

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. У Москвы хорошие шансы добиться победы при рассмотрении иска Украины против России в Международном суде ООН, однако судебный процесс может затянуться на годы, заявил глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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"Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет", — сказал Косачев газете "Известия".

По его мнению, у Москвы хорошие шансы добиться победы в этом деле.

"У меня нет сомнений, что правда на российской стороне. В слушаниях участвует в высшей степени квалифицированная группа российских экспертов. Могу им только пожелать уверенности в своих силах и успешного завершения этой тяжбы. Важно, что иск носит псевдополитический, а не международно-правовой характер", — добавил сенатор.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.