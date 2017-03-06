Суд в Гааге: РФ будет доказывать, что Украина нарушила процедуру - Бабин

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Публичные слушания по иску Украины против России начались 6 марта в Гааге в Международном суде ООН. Они проходят во Дворце мира в открытом режиме и продлятся до 9 марта. Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге возглавляет замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Суд будет рассматривать иск Украины о нарушениях Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Будет ли мешать рассмотрению дела тот факт, что у Украины не было переговоров с РФ по Крыму, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил юрист-международник Борис Бабин.

"Обе конвенции, которые рассматриваются судом, они касаются вопросов, которые должны предварительно решаться на переговорном уровне — это и дискриминация, и борьба с финансированием терроризма. Соответственно, цель России сейчас — доказать, что мы не соблюли соответствующие процедуры по переговорному процессу касательно двух конвенций. Кроме того, Россия обвиняет нас в том, что по Конвенции о расовой дискриминации мы не обратились к профильному комитету ООН по противодействию расовой дискриминации и не решили спор в этом комитете", — пояснил эксперт.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.