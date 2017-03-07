Суд ООН: обвинения, процедура, процесс

РИА Новости Украина

Киев на слушаниях в Международном суде ООН обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. В Москве в действиях украинской стороны видят стремление не урегулировать существующие разногласия, а лишь найти повод для обращения против РФ в международные судебные инстанции.

Слушания начались в понедельник с представления позиции украинской стороны. Российская делегация выступит с ответным словом во вторник. В среду свой ответ подготовит Киев. Завершатся слушания в четверг реакцией России.

Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщают РИА Новости.

Выступая в ходе судебного заседания, глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Россию в поддержке терроризма и расовой дискриминации, а также в "пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках".

Она потребовала от суда ввести временные меры в связи с иском против РФ. Временные меры, как правило, вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение. Согласно позиции Киева, подобный шаг необходим для защиты от боевых действий гражданского населения Украины. Профессор Йельского университета Гарольд Кох, также представляющий интересы Киева в процессе, считает, что, если суд не примет надлежащие меры, то сбившая малайзийский Boeing пусковая установка "может снова оказаться на территории Украины".

Среди временных мер, которые предлагает учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины". Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

Читайте также: Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

Таким образом, в настоящее время слушания не идут по существу. Согласно процедуре, суд должен вынести решение о необходимости временных мер в течение максимум четырех недель. Сам же процесс, вероятно, займет месяцы, а то и годы.

Российскую позицию на слушаниях представят директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев и заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского внешнеполитического ведомства Григорий Лукьянцев. От России в Гаагу приехали также представители Росфинмониторинга, Федерального агентства по делам национальностей и ряда других ведомств — всего более 30 человек.

Примечательно, что один из выступивших в понедельник в защиту украинской позиции, юрист Гарольд Кох, ранее занимал должность советника госдепартамента США при Хиллари Клинтон.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после смены власти в Украине в феврале 2014 года. Власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против России санкции. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Читайте также: Суд в Гааге. Киев может и проиграть свой иск — Бортник

Киев и ряд стран Запада обвинили Россию во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет самопровозглашенным ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.