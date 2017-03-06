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    В мире

    В Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы

    (обновлено: )40403
    Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. Киев требует от суда обязать Россию "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину", а также "прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований".
    Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда
    RIA News Артур Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. 

    "В Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер", — сообщили в МИД Украины.

    Как пояснили в ведомстве, на этих слушаниях Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".

    "Меры позволят суду предупредить ухудшение ситуации и, самое главное — защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. При этом рассмотрение иска по существу продолжится независимо от решения суда относительно запроса о применении предупредительных мер", — говорится в комментарии МИД Украины. В ведомстве добавили, что применение этих мер является особенно важным в контексте обострения ситуации, в частности, в подконтрольной силовикам Авдеевке.

    По информации ведомства, ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник и в среду, РФ — во вторник и четверг. Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель, сообщили в МИД Украины. "Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания", — пояснили в МИД.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

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