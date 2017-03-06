"Национализация" или деолигархзизация?

Василий Стоякин, обозреватель

Национализация активов группы СКМ на территории ЛДНР вызвала массу вопросов. Попытаюсь дать на них ответы.

1. Национализация, рейдерский захват или …?

С точки зрения народных республик Донбасса речь, безусловно, идет о национализации.

Но с точки зрения СКМ никакой национализации нет. Юридически ведь ДНР не существует даже в Минских соглашениях. Попытка платить налоги в ДНР обернется на территории Украины статьями за финансирование терроризма для менеджмента и собственника этих активов. То же касается и передачи предприятий в собственность или под управление юридически не существующего государства.

Тут даже о рейдерском захвате речь идти не может, поскольку в основе рейдерства лежит использование легальных юридических механизмов, только подкрепленных вооруженной силой. Тут юридической составляющей нет вообще. Более того, национализация в данном случае – ответ на действия не собственникам бизнеса, а совершенно третьей стороны, на которую собственник не влияет. Не секрет ведь, что требование срочно перерегистрировать активы последовало в ответ на блокаду. До этого власти ЛДНР удовлетворялись неофициальными отчислениями.

Так что в данном случае правильно говорить о грабеже, причем власти ЛДНР действуют в трогательном единстве с организаторами блокады. С чего бы это?

2. Последствия для экономики региона

Тут надо понимать, что при организации работы активов СКМ народным республикам потребуются: а) менеджмент; б) восполнение недостающих ресурсов; в) выход на рынки сбыта.

Из этих трех пунктов сравнительно просто решается только средний – Россия уже пообещала помочь коксующимся углем. По остальным двум пунктам – проблема. Менеджеров, которым можно доверить хотя бы управления ЖЭКом, в народных республиках нет – специфика не та. Внешняя торговля осуществлялась через Украину, все сертификаты – у СКМ. На внешние рынки без сертификатов не выйдешь (промышленность ПМР работает через Молдавию), а внутренний рынок РФ для продукции донецких предприятий закрыт – он насыщен, сами эти мощности в России давно замещены.

Напрашивается передача «национализированных» предприятий в управление российским горно-металлургическим холдингам, но захотят ли они их брать? Задача переориентации промышленности Донбасса на новые рынки и транспортную инфраструктуру сама по себе нетривиальна, а тут еще надо понимать, что на любых выгодоприобретателей неминуемо будут наложены санкции… Зачем, условно говоря, Усманову, такая головная боль?

В этих условиях металлургию проще остановить, шахты же могут какое-то время работать на Украину. Но и при этом нужно помнить, что Донецкий угольный район еще при СССР был признан неперспективным и вложений в капитальное строительство шахты не видели несколько десятилетий.

Успокаивать должно то, что если бы не было войны, последствия проводимых Киевом реформ были бы примерно такие же – в картину светлого европейского будущего промышленность Донбасса никак не вписывалась.

3. Последствия для Украины

Помню, во времена перестройки нам доказывали, что встроенный недостаток советской системы – примат идеологии над экономикой. Выбирая между экономически оправданным и идеологически корректным решением, всегда выбиралось второе. При рыночной же экономике такого не будет.

Со временем выяснилось, что идеология всегда дает сто очков вперед экономике даже в США, а само проведение рыночных реформ в СССР имело целью не повышение экономической эффективности, а удовлетворение идеологических предпочтений "перестройщиков".

Я это к тому, что экономические последствия кризиса металлургии (о проблемах энергетики я не говорю – там все неоднозначно, запасы угля на украинских ТЭС не сокращаются, значит – блокада "дырявая") для экономики Украины никого особенно не интересуют. Куда важнее ослабление Ахметова и создание из Украины "аграрной сверхдержавы" вроде Латвии.

Скорее всего, горно-металлургический холдинг Ахметова рухнет, и на территории Украины тоже – ведь он представляет собой замкнутую систему. Удастся ли ее восстановить на подконтрольных Киеву территориях – большой вопрос. Другой вопрос – дадут ли. Неясно, насколько далеко зашли противоречия между самым богатым и самым влиятельным людьми Украины.

Впрочем, даже если особых противоречий и нет, смысл процесса не меняется – целью экономической политики Украины является "деолигархизация", в смысле уничтожения крупного национального капитала и передачи его активов капиталу транснациональному.