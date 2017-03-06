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    Клуб обозревателей

    "Национализация" или деолигархзизация?

    (обновлено: )8
    Как отмечает обозреватель Василий Стоякин, скорее всего, горно-металлургический холдинг Ахметова рухнет, и на территории Украины тоже – ведь он представляет собой замкнутую систему.
    Группа компаний SCM
    scm.com.ua

    Василий Стоякин, обозреватель

    Национализация активов группы СКМ на территории ЛДНР вызвала массу вопросов. Попытаюсь дать на них ответы.

    1. Национализация, рейдерский захват или …?

    С точки зрения народных республик Донбасса речь, безусловно, идет о национализации.

    Но с точки зрения СКМ никакой национализации нет. Юридически ведь ДНР не существует даже в Минских соглашениях. Попытка платить налоги в ДНР обернется на территории Украины статьями за финансирование терроризма для менеджмента и собственника этих активов. То же касается и передачи предприятий в собственность или под управление юридически не существующего государства.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова - Бортник

    Тут даже о рейдерском захвате речь идти не может, поскольку в основе рейдерства лежит использование легальных юридических механизмов, только подкрепленных вооруженной силой. Тут юридической составляющей нет вообще. Более того, национализация в данном случае – ответ на действия не собственникам бизнеса, а совершенно третьей стороны, на которую собственник не влияет. Не секрет ведь, что требование срочно перерегистрировать активы последовало в ответ на блокаду. До этого власти ЛДНР удовлетворялись неофициальными отчислениями.

    Так что в данном случае правильно говорить о грабеже, причем власти ЛДНР действуют в трогательном единстве с организаторами блокады. С чего бы это?

    2. Последствия для экономики региона

    Тут надо понимать, что при организации работы активов СКМ народным республикам потребуются: а) менеджмент; б) восполнение недостающих ресурсов; в) выход на рынки сбыта.

    Из этих трех пунктов сравнительно просто решается только средний – Россия уже пообещала помочь коксующимся углем. По остальным двум пунктам – проблема. Менеджеров, которым можно доверить хотя бы управления ЖЭКом, в народных республиках нет – специфика не та. Внешняя торговля осуществлялась через Украину, все сертификаты – у СКМ. На внешние рынки без сертификатов не выйдешь (промышленность ПМР работает через Молдавию), а внутренний рынок РФ для продукции донецких предприятий закрыт – он насыщен, сами эти мощности в России давно замещены.

    Напрашивается передача «национализированных» предприятий в управление российским горно-металлургическим холдингам, но захотят ли они их брать? Задача переориентации промышленности Донбасса на новые рынки и транспортную инфраструктуру сама по себе нетривиальна, а тут еще надо понимать, что на любых выгодоприобретателей неминуемо будут наложены санкции… Зачем, условно говоря, Усманову, такая головная боль?

    В этих условиях металлургию проще остановить, шахты же могут какое-то время работать на Украину. Но и при этом нужно помнить, что Донецкий угольный район еще при СССР был признан неперспективным и вложений в капитальное строительство шахты не видели несколько десятилетий.

    Успокаивать должно то, что если бы не было войны, последствия проводимых Киевом реформ были бы примерно такие же – в картину светлого европейского будущего промышленность Донбасса никак не вписывалась.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: блокадой Донбасса борются с Ахметовым

    3. Последствия для Украины

    Помню, во времена перестройки нам доказывали, что встроенный недостаток советской системы – примат идеологии над экономикой. Выбирая между экономически оправданным и идеологически корректным решением, всегда выбиралось второе. При рыночной же экономике такого не будет.

    Со временем выяснилось, что идеология всегда дает сто очков вперед экономике даже в США, а само проведение рыночных реформ в СССР имело целью не повышение экономической эффективности, а удовлетворение идеологических предпочтений "перестройщиков".

    Я это к тому, что экономические последствия кризиса металлургии (о проблемах энергетики я не говорю – там все неоднозначно, запасы угля на украинских ТЭС не сокращаются, значит – блокада "дырявая") для экономики Украины никого особенно не интересуют. Куда важнее ослабление Ахметова и создание из Украины "аграрной сверхдержавы" вроде Латвии.

    Скорее всего, горно-металлургический холдинг Ахметова рухнет, и на территории Украины тоже – ведь он представляет собой замкнутую систему. Удастся ли ее восстановить на подконтрольных Киеву территориях – большой вопрос. Другой вопрос – дадут ли. Неясно, насколько далеко зашли противоречия между самым богатым и самым влиятельным людьми Украины.

    Впрочем, даже если особых противоречий и нет, смысл процесса не меняется – целью экономической политики Украины является "деолигархизация", в смысле уничтожения крупного национального капитала и передачи его активов капиталу транснациональному.

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