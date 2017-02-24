Порошенко утвердил делегацию на слушаниях суда ООН по делу Украины против РФ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила пресс-служба президента.

Читайте также: Bloomberg: инвесторов в Украине пугает не АТО, а коррупция

Отмечается, что возглавила украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Также в состав делегации вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Слушания пройдут 6-9 марта в Гааге.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию. В ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".