наверх
24.02.201718:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко утвердил делегацию на слушаниях суда ООН по делу Украины против РФ

    (обновлено: )22906
    Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Также в состав делегации вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила пресс-служба президента.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Есть ли перспектива у иска Украины в Гаагу против РФ? Экспертный опрос

    Читайте также: Bloomberg: инвесторов в Украине пугает не АТО, а коррупция

    Отмечается, что возглавила украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

    Также в состав делегации вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

    Слушания пройдут 6-9 марта в Гааге.

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

    МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию. В ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"