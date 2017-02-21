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    Постпред США при ООН назвала "прямым вызовом" признание РФ паспортов ЛДНР

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (110)

    (обновлено: )51745
    Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявила, что признание Россией паспортов ЛНР и ДНР "представляет прямой вызов попыткам принести мир на восток Украины".
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Признание Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это "прямой вызов" попыткам установить мир в Донбассе, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    "Признание Россией в последние дни паспортов и других нелегальных документов, которые выдают поддерживаемые Россией сепаратисты в украинском донецком и луганском регионах, представляет прямой вызов попыткам принести мир на восток Украины", — заявила Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

    Пресс-конференция Захарченко и Плотницкого проходила под тремя знаменами - ДНР, ЛНР и России.
    "ЛуганскИнформЦентр"
    После Мюнхена. ЛДНР поставили ультиматумы Украине и ОБСЕ

    Смотрите также: Порошенко: признание РФ документов ЛДНР — это отказ от минского процесса

    В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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