Постпред США при ООН назвала "прямым вызовом" признание РФ паспортов ЛДНР

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Признание Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это "прямой вызов" попыткам установить мир в Донбассе, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Признание Россией в последние дни паспортов и других нелегальных документов, которые выдают поддерживаемые Россией сепаратисты в украинском донецком и луганском регионах, представляет прямой вызов попыткам принести мир на восток Украины", — заявила Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".