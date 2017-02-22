Постпред при ООН: США и РФ могут улучшить отношения

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Улучшение отношений Вашингтона и Москвы возможно с учетом общих угроз, но оно не может быть достигнуто за счет безопасности европейских союзников США, заявил постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Смотрите также: Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

"США думают, что возможно иметь лучшие отношения с Россией. В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам. Но более глубокое сотрудничество с Россией не может быть достигнуто за счет безопасности наших европейских друзей и союзников", — заявила Хейли, выступая на заседании СБ ООН.

В качестве примера она привела конфликт в Донбассе, в очередной раз призвав Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Она подтвердила позицию Вашингтона, что антироссийские санкции не будут отменены до полной реализации минских соглашений.