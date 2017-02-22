наверх
22.02.201701:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Постпред при ООН: США и РФ могут улучшить отношения

    (обновлено: )2401
    Как заявила представитель США при ООН Никки Хейли, США думают, что возможно иметь лучшие отношения с Россией: "В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам".
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Улучшение отношений Вашингтона и Москвы возможно с учетом общих угроз, но оно не может быть достигнуто за счет безопасности европейских союзников США, заявил постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    Смотрите также: Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

    "США думают, что возможно иметь лучшие отношения с Россией. В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам. Но более глубокое сотрудничество с Россией не может быть достигнуто за счет безопасности наших европейских друзей и союзников", — заявила Хейли, выступая на заседании СБ ООН.

    В качестве примера она привела конфликт в Донбассе, в очередной раз призвав Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины".

    Она подтвердила позицию Вашингтона, что антироссийские санкции не будут отменены до полной реализации минских соглашений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ