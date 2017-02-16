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    Говорить о снятии санкций с РФ пока рано - Госдеп США

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (313)

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    В Госдепартаменте США заявили, что президент Дональд Трамп "сказал, что пока слишком рано говорить о снятии санкций с РФ, поэтому мы ищем солидарности с Европой".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, США рассчитывают на солидарность в этом вопросе со странами Европы, заявил журналистам в четверг представитель Госдепартамента.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Президент (США) сказал, что пока слишком рано говорить о снятии санкций (с РФ), поэтому мы ищем солидарности с Европой по серии мер, о которых мы договорились", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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    В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

    Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".

    В понедельник вечером, 13 февраля, Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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