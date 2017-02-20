Трамп уверен, что США и РФ могут создать базу для отношений - Пенс

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут создать базу для двусторонних отношений, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс, находящийся в Брюсселе с первым визитом после избрания на этот пост.

"Мы будем также искать новые пути для новой общей базы с Россией, которые, как считает президент Трамп, могут быть найдены", — сказал он журналистам после встречи в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Ранее глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус сообщил, что предвыборный штаб президента США Дональда Трампа не контактировал с сотрудниками разведки РФ во время избирательной кампании.

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