Bloomberg: инвесторов в Украине пугает не АТО, а коррупция

Владимир Матвеев

Военные действия в Донбассе, которые длятся уже три года, нависают над усилиями Украины изменить свою постсоветскую экономику. Но когда речь идет об инвестициях, "конфликт все же оказывается не самой большой проблемой", пишет бизнес-издание Bloomberg.

"Инвесторы видят три главные проблемы Украины: корупция, коррупция и коррупция", — говорит советник премьер-министра по вопросам инвестиций и бывший управляющий партнер компании CMS Cameron McKenna Даниэль Билак, которого цитирует Bloomberg.

Наряду с этим, украинский экспорт металлов также серьезно сократился за последние три года из-за военных действий на Востоке Украины, поскольку большинство металлургических заводов расположены там.

Издание пишет, что Украина добилась определенных успехов в банковском и энергетическом секторах. Однако "прогресс в обуздании коррупции не большой. И-за этого Киев не может получить очередной транш помощи от МВФ".

Во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоялась в конце января 2017 года в Страсбурге, депутаты рассматривали проект резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине". В нем отмечается, что "разветвленная коррупция" в Украине "продолжает оставаться одной из главных проблем".

"Затяжное отсутствие конкретного прогресса" в антикоррупционной борьбе, а именно — судебных преследований и тюремных сроков коррупционерам — "может потенциально уменьшить эффект амбициозных реформ власти и, в конце концов, подорвать общественное доверие в политическую и юридическую систему в целом", говорится в тексте.

"Ассамблея обеспокоена тем, что темп борьбы с коррупцией слишком медленный, а конкретные результаты – очень ограничены", отмечается в документе.

По данным опроса "Барометра мировой коррупции", проведенного ранее, 56 % украинцев называют коррупцию основной проблемой Украины. Более 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а украинские власти не хотят разоблачать взяточников.

Украинцы оказались наиболее недовольными борьбой с коррупцией. "Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных оценивают отрицательно", говорится в аннотации к исследованию "Барометр мировой коррупции" (Global Corruption Barometer), которое Transparency International провела в 42 странах Европы и Центральной Азии, передает Голос Америки.

По мнению исполнительного директора Transparency International-Украина Ярослава Юрчишина, высказанному в комментарии Голосу Америки, "благодаря образованию антикоррупционных институтов и внедрению новых инструментов предотвращения коррупции информация о ней стала доступна широкому кругу общественности… При этом сообщений об уголовных процессах о лишении коррумпированных чиновников свободы крайне мало".

Наряду с этим, антикоррупционная реформа в Украине, обязавшая чиновников задекларировать свое имущество, показала насколько велика разница между богатством политиков, высокопоставленных чиновников и тех, кого они представляют, сообщает Reuters.

Организация Transparency International опубликовала мировой Индекс восприятия коррупции. В нем Украина заняла 131-е место из 176 стран. Как отмечают в организации, отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед.

Ведущий аналитический центр Брюсселя проанализировал ситуацию в Украине и советует ЕС приостановить помощь стране, если положение в ней с реализацией реформ, включая борьбу с коррупцией, не улучшится коренным образом.

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При этом украинское правительство хочет привлечь 4,5 миллиарда долларов прямых иностранный инвестиций в 2017 году. Это примерно на миллиард больше, чем в минувшем.

В связи с годовщиной событий на Евромайдане, Госдепартамент США призвал Киев активизировать имплементацию реформ, включая борьбу с коррупцией в Украине.

"Соединенные Штаты призывают лидеров Украины активизировать усилия в борьбе с коррупцией и продолжить политические и экономические реформы в стране", говорится в сообщении Госдепа.

"Приговоры только по тем делам, где фигуранты пошли на сотрудничество, а там, где ведется процессуальная борьба, мы чувствуем сопротивление судебной системы", — сказал агентству Bloomberg директор НАБУ Артем Сытник.

По мнению западных экспертов, украинская власть с момента Евромайдана не смогла продемонстрировать политической воли для проведения радикальных ключевых реформ и эффективной борьбы с с коррупцией в Украине.