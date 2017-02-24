Ополченцы обстреляли позиции силовиков 83 раза - штаб АТО

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики утверждают, что за минувшие сутки ополченцы 83 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военнослужащих ВСУ получили ранения, один погиб.

"В общем зафиксировано 83 обстрелы. Двое наших военных ранены, один — погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook в пятницу.

По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли из минометов, пулеметов и стрелкового оружия Авдеевку, Пески, Зайцево, Троицкое, Каменку, Новоселовку, Луганское, Верхнетроицкое и Новгородское.

Кроме этого, по заявлениям силовиков, на луганском направлении под огнем оказались Попасная, Новозвановка, Троицкое, Крымское, Новоалександровка и Новозванивци. Сообщается, что удары по ним якобы наносились из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и зенитных установок.

Как утверждают силовики, нарушения перемирия зафиксированы и на мариупольском направлении рядом с Красногоровкой, Новотроицким, Тарамчуком, Водяным, Павлополем, Гнутово, Широкино и Новотроицким. В пресс-центре военной операции отметили, что огонь по этим населенным пунктам велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.