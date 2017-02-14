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    Гройсман: Тимошенко - "мама" украинской коррупции и популизма

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    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера фракции "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко "мамой коррупции и популизма", а также обвинил ее в попытке уничтожить Украину.
    канал "112 Украина" в YouTube

    "Отцом основателем новейшего украинского государства считается Михаил Грушевский. "Мамой" коррупции, популизма, неэффективности является Юлия Тимошенко… У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти. Наша же цель — сильное государство Украина", — написал премьер в Twitter.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев о заявлениях Тимошенко и атаке на Гройсмана

    Свою позицию в отношении Тимошенко глава правительства озвучил и на заседании Кабмина.

    "Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов есть тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — сказал премьер.

    По словам главы правительства, Тимошенко "в течение 20 лет все делала для того, чтобы Украину уничтожили". При этом он добавил, что ей "всегда кто-то мешал".

    "Это настоящая мама, которая за много лет — двадцать — все делала для того, чтобы уничтожить Украину. И всегда кто-то ей мешал", — добавил Гройсман.

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

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