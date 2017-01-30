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    Документы по коррупции в "Укрзализныце" передадут правоохранителям

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    Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, "документы по коррупции" в ГК "Украинские железные дороги" будут переданы в НАБУ, Генпрокуратуру, СБУ и в Нацполицию.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Документы по коррупции в государственной компании (ГК) "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") будут переданы в правоохранительные органы, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    Владимир Шульмейстер
    Владимир Шульмейстер, facebook
    Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" - Шульмейстер

    Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году один миллиард гривен прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь глава "Укрзализныця" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". При этом премьер страны Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".

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    "Сегодня мы завершаем работу над всеми документами, и мы уже передавали в правоохранительные органы по поводу деятельности и наибольших нарушениях "Укрзализныци". Завтра мы официально их передадим и, надеюсь, что правоохранительные органы в рамках соответствующего уголовного производства смогут сказать, что те или иные лица задействованы в коррупции в рамках системы "Укрзализныци" или нет… Мы передадим документы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), СБУ (Служба безопасности Украины), ГПУ (Генеральная прокуратура Украины), Нацполицию", — сказал Омелян в понедельник на круглом столе, посвященном проблемам "Укрзализныци".

    В частности, согласно заявлению, нарушения касаются закупок, ремонтных работ, тендерных процедур и другого. Кроме того, Омелян еще раз назвал неэффективной работу главы "Укрзализныци" Бальчуна и отметил, что акционирование ведомства фактически провалилось.

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    В конце сентября 2015 года правительство утвердило устав публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", создаваемого на базе "Укрзализныци", а также постановило осуществить частное размещение первого выпуска акций. Постановлением также были даны поручения Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении, осуществить для формирования уставного капитала общества частное размещение первого выпуска акций. В июне президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым Администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" вносится в список предприятий, которые не подлежат приватизации. На принятии этого закона настаивал МВФ.

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