Потеря полномочий. Блинов о конфликте Омеляна и Бальчуна

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци", переподчинив монополию. Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией. Заседание Кабмина по этому вопросу было внеочередным, и без телетрансляции и прессы. Как отмечается, предложение о смене устава "Укрзализныци" с голоса вынес министр экономического развития — вице-премьер Степан Кубив, якобы без согласования с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который потерял влияние.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян потерял в последнее время влияние в вопросах управления отраслями, которые подчиняются министерству, отметил финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

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"Существует огромный конфликт, связанный с потерей Омеляном своего влияния на уровне Министерства инфраструктуры и Кабинета Министров. Омелян реагирует на многие вопросы шире своей компетенции, всегда участвует в различных патриотических гуманитарных конфликтах, что для министра инфраструктуры довольно странно. Я так понимаю, что Омелян потерял часть полномочий в результате назначения Бальчуна и польской команды на "Укрзализныцю", благодаря назначению его первого зама Кравцова, который был и.о. гендиректора "Укрзализныци", главой набсовета монополии, и теперь мало подчиненного министру инфраструктуры", — сказал Блинов.

Аналитик напомнил о ранее назначенных иностранцах: на руководство "Укравтодором" поляка Славомира Новака, на и.о. главы Администрации морских портов Украины гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса.

"По его инфраструктурной линии проходит достаточно много потерь влияния в связи с назначением различных команд менеджеров. Фактически, ответственность за эти назначения берет на себя лично премьер-министр Гройсман и руководство Кабинета Министров, и эта тенденция наблюдается давно. Первой попыткой такое сделать была попытка переподчинения "Укртрансгаза" Минэкономразвития, но влияния главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и некоторых других людей хватило, a дальше затягивать вопрос с разделением "Нафтогаза", — отметил эксперт.

"По инфраструктуре у Омеляна не нашлось столько защитников. Номинально его относят к сфере "Народного фронта", и это ключевая причина, почему до сих пор не произошла его отставка. Это нарушило бы шаткий коалиционной баланс, в нынешних условиях это может привести к досрочным парламентским выборам, на что ни БПП, ни тем более "Народный фронт", ставку не делают", — пояснил Блинов.

"С точки зрения экономики понятно, что новые команды получили достаточно большой карт-бланш от Кабинета Министров. Их обещания достаточно позитивно воспринимают. Бальчун представил достаточно амбициозную программу обновления "Укрзализныци", и пообещал вывести ее на прибыль даже по международным стандартам", — подчеркнул эксперт.

По мнению Блинова, в настоящее время усилия Гройсмана направлены на цементирование позиции правительства по ключевым вопросам.

"Гройсман сейчас проводит политику, направленную на устранение публичной дискуссии в правительстве относительно "генеральной линии". Дискуссия возможна по техническим вопросам, но нельзя оспаривать систему субсидий, нельзя оспаривать кадровые назначения или национализацию "ПриватБанка". Премьер понимает, что это только усиливает вероятности критики и надлома его команды. Вероятно, это будет работать до какого-то крупного демарша влиятельного человека либо в связи с очевидной неработоспособностью этой модели", — отметил эксперт.