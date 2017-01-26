Comedy Club на Кабмине. Новый скандал между Омеляном и Бальчуном

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый скандал

В среду, 25 января, во время заседания Кабмина между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныцы" Войцехом Бальчуном произошел новый конфликт.

Бальчун по инициативе Гройсмана пришел на Кабмин и отчитался о работе в 2016 году, отметив значительные успехи. По его словам, 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 млн гривен, тогда как в 2015 году был убыток 16,8 млрд гривен.

Хотя еще в ноябре 2016 в ответ на обвинения в плохой работе Бальчун заявлял, что с апреля на "Укрзализныце" технический дефолт: грязь и антисанитария в поездах, в компании саботаж и убытки на 800 млн, а на тендерах "накручивали" 1000%.

"По национальным стандартам, в 2016 году мы получили 303 миллиона прибыли, убытки в 2015 году составили 683 млн. По международным стандартам бухучета, в 2015 году у нас были убытки 15 млрд, а в 2016 году — мы бы имели убыток на уровне 6..По планам на 2017 год, мы получим 15 млн прибыли, а по нашим стандартам — мы планируем более 6 миллиардов прибыли", — отрапортовал он на заседании правительства 25 января.

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Бальчун также сообщил, что успешно провел тендер на поставку 650 вагонов украинскими фирмами. Кроме того, за прошлый год удалось приобрести и изготовить 1020 грузовых вагонов, тогда как в 2015 году таких полувагонов изготовили только 26. Также отремонтировали более 30 тысяч грузовых вагонов, что превысило план.

Обрушился с критикой

Однако после доклада Бальчуна об успехах слово взял министр инфраструктуры Владимир Омелян, который резко раскритиковал работу поляка.

Следует отметить, что Омелян уже не раз высказывал свое недовольство работой польской команды. Министр усматривал персональную вину Бальчуна в недостаточно высоких темпах реформы железной дороги, не удовлетворяла Омеляна и кадровая политика главы "Укрзализныци". При этом инициировать увольнение Бальчуна с занимаемой должности министр не собирался.

Украинское фото Министр инфраструктуры Владимир Омелян

Решение вывести "Укрзализныцу" из подчинения Мининфраструктуры под крыло правительства еще более усугубило конфликты. Омелян высказывал резкое несогласие и обещал обратиться в суд. По его мнению, передача "Укрзализныци" под управление Кабмину остановит реформу госкомпании.

Комментируя выступление Бальчуна, министр заявил, что прибыль "Укрзализныци" за 2016 год стала следствием повышения тарифов, тогда как грузовые перевозки сократились.

"Увеличение или выход в плюс по прибыли "Укрзализныци" в 2016 году — это не реформаторские достижения, это просто увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало 3,8 млрд грн. По корпоратизации, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год, движения не было", — высказался Омелян.

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Также министр намекнул на коррупционные отношения Бальчуна с членом правления УЗ Сергеем Михальчуком (единственный, кто сохранил место из старого руководства предприятия) и главой транспортного комитета ВР, депутатом от БПП Ярославом Дубневичем.

По словам Омеляна, 1 миллиард гривен УЗ в 2016 году потеряла от коррупционных действий. "У меня вопрос, как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря 1 млрд гривен от коррупционных действий в 2016 году — это откуда?" — спросил он.

Бальчун в ответ заявил, что ему не нравится, когда министр позволяет себе так разговаривать. Также он подчеркнул, что не просил оставлять Михальчука в правлении УЗ, а с Дубневичем обязан сотрудничать, так как тот — глава транспортного комитета.

Министр инфраструктуры также передал премьеру Владимиру Гройсману документы по коррупционной деятельности на железной дороге. "Неразбериха по судебно-исковой работе привела к тому, что за последние несколько месяцев "Укрзализныця "проиграла судов на около 2 миллиардов гривен", — сообщил Омелян.

Гройсман: "Распри оставляйте дома"

Вмешался в конфликт между чиновниками в довольно резкой форме и премьер Владимир Гройсман. При этом неожиданно премьер устроил им публичную проверку опыта управления транспортными предприятиями.

В частности, Гройсман спросил у Омеляна, где тот работал последние 5 лет, намекнув, что его компетентность в сфере деятельности железной дороги под вопросом.

"Я хочу подчеркнуть, что министр – это важная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений к подчиненным… А распри оставляйте дома. Когда галстук одеваете, выходите из дома на работу – распри положите на полочку", – сказал премьер.

Он добавил, что не может позволить, чтобы личные отношения между Омеляном и Бальчуном были помехой в развитии "Укрзализныци". Поэтому компания выведена из сферы подчинения Мининфраструктуры.

"Я хочу успеха украинской железной дороги. Я буду поддерживать новые вагоны, новые локомотивы, новые рабочие места, полную загрузку предприятий, качественные сервисы для пассажиров… Не успел Бальчун приступить к работе, как ему надели на голову проблему 20 лет, что нет вагонов в Украине. Они что, за два месяца исчезли? Я думаю, раньше. Может, и на ваших глазах исчезали", — заявил Гройсман.