СНБО соберется на внеочередное заседание из-за "Укрзализныци"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время проведет внеочередное заседание, где будут решаться кадровые вопросы в "Укрзализныце", сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Я ему сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. В связи с этим будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", — заявил Омелян в эфире NewsOne.

При этом министр упрекнул главу "Укрзализныци" Войцеха Бальчун в том, что он в последнее время занимался музыкой, а не управлением компании.

"Вопрос стоит не в том, кто кому Бальчун, а в том — кто кому "Укрзализныця", — заключил глава министерства.

Решение о переподчинении "Укрзализныци" Кабмину спровоцировало раскол в правительстве. Накануне произошел новый скандал между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныцы" Войцехом Бальчуном. В конфликт в довольно резкой форме вмешался также премьер-министр Владимир Гройсман. Омелян заявил, что не будет подавать в отставку, несмотря на публичный скандал вокруг "Укрзализныци" и назначение госсекретарем в министерство Андрея Галущака, в случае назначения которого министр угрожал покинуть пост.