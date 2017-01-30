Золотарев: коррупционная рента в "Укрзализныце" может "сорвать голову" любому

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал во вторник передать в правоохранительные органы материалы о коррупции в "Укрзализныце". По словам министра, материалы касаются, в частности, коррупционных связей в "Укрзализныце", а также злоупотреблений на тендерах. Ранее Омелян заявлял, что при выборе руководителя "Укрзализныци" он голосовал против Войцеха Бальчуна, и неоднократно критиковал его работу. Сам скандал разразился после того, как правительство решило вывести "Укрзализныцю" из-под подчинения Мининфраструктуры.

Есть мнение, что таким образом премьер-министр Владимир Гройсман отобрал золотой актив у "Народного фронта". Так ли это на самом деле, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Андрей Золотарев.

"Конечно, дело в том, что сейчас не так уж и много осталось действительно вкусных тем. И одной из них является "Укрзализныця". Действительно, уровень коррупционной ренты в этом ведомстве способен "сорвать голову" любому. Что уже говорить, если доходы, допустим, того же начальника депо, исчисляются сотнями тысяч гривен в месяц. Поэтому достаточно показательно рацпредложение — скрепление рельсов, за которое нынешний заместитель Балчуна получает сотни тысяч авторского вознаграждения", — заявил Золотарев.

Напомним, решение о переподчинении "Укрзализныци" Кабмину спровоцировало раскол в правительстве. Накануне произошел новый скандал между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныцы" Войцехом Бальчуном. В конфликт в довольно резкой форме вмешался также премьер-министр Владимир Гройсман. Омелян заявил, что не будет подавать в отставку, несмотря на публичный скандал вокруг "Укрзализныци" и назначение госсекретарем в министерство Андрея Галущака, в случае назначения которого министр угрожал покинуть пост.