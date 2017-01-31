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    Золотарев: уровень коррупции в "Укрзализныце" сорвет голову любому

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    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что конфликт между Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" может привести к отставке Владимира Омеляна с поста министра.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал передать в правоохранительные органы материалы о коррупции в "Укрзализныце". В частности, документы по фактам злоупотребления получат Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и Национальная полиция. 

    Владимир Шульмейстер
    Владимир Шульмейстер, facebook
    Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" - Шульмейстер

    По словам министра, материалы касаются, в частности, коррупционных связей в "Укрзализныце", а также злоупотреблений на тендерах. 

    Скандал разразился после того, как правительство решило вывести "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры. 

    Противостояние между Владимиром Омеляном и руководителем "Укрзализныци" Войцехом Балчуном, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев. 

    Что происходит вокруг "Укрзализныци"? Это связано с финансами, это имеет серьезную политическую подоплеку?

    — Все-таки, второе. Включается в действие основной закон украинской политики — оскудение корыта при сохранении количества желающих к нему прильнуть неумолимо ведет к ожесточению политической борьбы. Это мы и  наблюдаем. 

    Недавно я сомневался в том, что могут свалить министра инфраструктуры, а сейчас все-таки идет информация из властных кабинетов, которая говорит о том, что положение Омеляна не столь прочно, как многим казалось еще неделю, другую назад.

    Кое-кто предполагает, что причина этого конфликта в том, что премьер отобрал золотой актив у "Народного фронта", который делегировал в правительство Владимира Омеляна.

    — Конечно, дело в том, что сейчас не так уж и много осталось действительно вкусных тем. И одной из которых является "Укрзализныця". 

    Действительно, уровень коррупционной ренты в этом ведомстве способен сорвать голову любому. Что уже говорить, если доходы, допустим, того же, к примеру, если взять на уровне начальника депо, исчисляются сотнями тысяч гривен в месяц. Поэтому достаточно показательно рацпредложение, за которое, скрепление рельсов, нынешний заместитель Балчуна получает сотни тысяч авторского вознаграждения. 

    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото
    А паровоз вперед летит. О переподчинении "Укрзализныци"

    Тут не хочу выступать капитаном Очевидность, здесь все понятно. И лишившись этого актива, действительно, возможности министерства серьезно обрезаны. И очевидно, когда распределялись портфели, и система приводилась в состояние баланса, вот такой ход, такое развитие событий, не предполагалось. Естественно, Омелян обижен в этой ситуации. 

    С другой стороны, нет такой вероятности, что в Мининфраструктуры возмущены работой Балчуна именно потому, что он не может сломать эти коррупционные схемы?

    — Очевидно, как это случалось с многими реформаторами, Балчун оказался в окружении. А окружение — весьма специфического толка. 

    По прошествии времени с начала работы Балчуна можно сказать о том, что коррупция никуда из "Укрзализныци" не делась, а, скажем, те авансы, которые были розданы Балчуну, ожидали видеть от него многого, действительно, таких серьезных реформ. 

    Пока за исключением этого "Интерсити" в Перемышль, чем может похвастаться министр? Качество обслуживания остается ужасающе низким.  А все реформаторские предложения сводятся к повышению цен на проезд.

    В таком случае, почему премьер в довольно резкой форме встал на сторону главы "Укрзализныци"?

    — Вот как раз конфликт является инструментом, средством перетасовки политической колоды. И очевидно, мое лично мнение, в этом конфликте — "обое рябое".

    Перетасовка к чему приведет? 

    — Изменению политического баланса. Я думаю, что как раз объектами таких информационных атак будут и тот же Аваков, и Омелян. Это отражает немного изменившийся политический расклад. Очевидно, если "Народный фронт" не заставят умерить аппетиты, нас ожидает очередной виток политического кризиса.

    Александр Кава
    Facebook Александр Кава
    Эксперт о перспективах международных маршрутов "Укрзализныци"

    Связывают и этот конфликт, и ряд других, с перевыборами на горизонте?

    — И не только. Ведь стоит, истекает год правительства. Я полагаю, Гройсман себя чувствует комфортно. И покидать кресло не хочет. Но ситуация такова, что необходимы такие сакральные жертвы. И очевидно, в качестве такого объекта торможения реформ выбран Омелян.

    По вашему мнению, этот конфликт между "Укрзализныцей" и Мининфраструктуры завершится назначением нового министра инфраструктуры?

    — Логически идет к этому.

    Ранее эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что правительство должно дотировать железные дороги, тогда качество перевозок улучшится.

    Напомним, директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.

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