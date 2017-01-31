Золотарев: уровень коррупции в "Укрзализныце" сорвет голову любому

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал передать в правоохранительные органы материалы о коррупции в "Укрзализныце". В частности, документы по фактам злоупотребления получат Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и Национальная полиция.

По словам министра, материалы касаются, в частности, коррупционных связей в "Укрзализныце", а также злоупотреблений на тендерах.

Скандал разразился после того, как правительство решило вывести "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры.

Противостояние между Владимиром Омеляном и руководителем "Укрзализныци" Войцехом Балчуном, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

Что происходит вокруг "Укрзализныци"? Это связано с финансами, это имеет серьезную политическую подоплеку?

— Все-таки, второе. Включается в действие основной закон украинской политики — оскудение корыта при сохранении количества желающих к нему прильнуть неумолимо ведет к ожесточению политической борьбы. Это мы и наблюдаем.

Недавно я сомневался в том, что могут свалить министра инфраструктуры, а сейчас все-таки идет информация из властных кабинетов, которая говорит о том, что положение Омеляна не столь прочно, как многим казалось еще неделю, другую назад.

Кое-кто предполагает, что причина этого конфликта в том, что премьер отобрал золотой актив у "Народного фронта", который делегировал в правительство Владимира Омеляна.

— Конечно, дело в том, что сейчас не так уж и много осталось действительно вкусных тем. И одной из которых является "Укрзализныця".

Действительно, уровень коррупционной ренты в этом ведомстве способен сорвать голову любому. Что уже говорить, если доходы, допустим, того же, к примеру, если взять на уровне начальника депо, исчисляются сотнями тысяч гривен в месяц. Поэтому достаточно показательно рацпредложение, за которое, скрепление рельсов, нынешний заместитель Балчуна получает сотни тысяч авторского вознаграждения.

Тут не хочу выступать капитаном Очевидность, здесь все понятно. И лишившись этого актива, действительно, возможности министерства серьезно обрезаны. И очевидно, когда распределялись портфели, и система приводилась в состояние баланса, вот такой ход, такое развитие событий, не предполагалось. Естественно, Омелян обижен в этой ситуации.

С другой стороны, нет такой вероятности, что в Мининфраструктуры возмущены работой Балчуна именно потому, что он не может сломать эти коррупционные схемы?

— Очевидно, как это случалось с многими реформаторами, Балчун оказался в окружении. А окружение — весьма специфического толка.

По прошествии времени с начала работы Балчуна можно сказать о том, что коррупция никуда из "Укрзализныци" не делась, а, скажем, те авансы, которые были розданы Балчуну, ожидали видеть от него многого, действительно, таких серьезных реформ.

Пока за исключением этого "Интерсити" в Перемышль, чем может похвастаться министр? Качество обслуживания остается ужасающе низким. А все реформаторские предложения сводятся к повышению цен на проезд.

В таком случае, почему премьер в довольно резкой форме встал на сторону главы "Укрзализныци"?

— Вот как раз конфликт является инструментом, средством перетасовки политической колоды. И очевидно, мое лично мнение, в этом конфликте — "обое рябое".

Перетасовка к чему приведет?

— Изменению политического баланса. Я думаю, что как раз объектами таких информационных атак будут и тот же Аваков, и Омелян. Это отражает немного изменившийся политический расклад. Очевидно, если "Народный фронт" не заставят умерить аппетиты, нас ожидает очередной виток политического кризиса.

Связывают и этот конфликт, и ряд других, с перевыборами на горизонте?

— И не только. Ведь стоит, истекает год правительства. Я полагаю, Гройсман себя чувствует комфортно. И покидать кресло не хочет. Но ситуация такова, что необходимы такие сакральные жертвы. И очевидно, в качестве такого объекта торможения реформ выбран Омелян.

По вашему мнению, этот конфликт между "Укрзализныцей" и Мининфраструктуры завершится назначением нового министра инфраструктуры?

— Логически идет к этому.

Ранее эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что правительство должно дотировать железные дороги, тогда качество перевозок улучшится.

Напомним, директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.