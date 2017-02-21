Из-за океана: Госдеп призвал Украину к реформам и борьбе с коррупцией

Владимир Матвеев

Государственный департамент США издал постановление по случаю событий Евромайдана в Украине трехлетней давности.

"Три года назад тысячи украинцев объединились на Майдане, центральной площади Киева, чтобы быть услышанными...", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Украине многое еще предстоит сделать для того, чтобы показать честность слов тех украинских руководителей, которые давали на Майдане обещания украинцам изменить жизнь в стране к лучшему, и "оправдать ожидания" граждан.

"Соединенные Штаты призывают лидеров Украины активизировать усилия в борьбе с коррупцией и продолжить политические и экономические реформы в стране", – говорится в сообщении Госдепа.

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В заключение, отмечается, что "Соединенные Штаты продолжают поддерживать украинцев в этом стремлении", указано на сайте state.gov

Ведущий аналитический центр Брюсселя подготовил анализ ситуации в Украине и советует ЕС приостановить помощь стране, если положение в ней с имплементацией ключевых реформ не улучшится существенным образом.

В ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вице-президент США Майк Пенс также сказал президенту Петру Порошенко на полях форума о важности имплементации ключевых реформ в стране, сообщает Голос Америки. Однако, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял ранее, что процесс реформ в Украине продлится еще несколько лет.

Имя самого Порошенко неоднократно звучало в связи с оффшорами и обвинениями его и его ближайших соратников в подкупе парламентариев.

Так, как следует из журналистского расследования, президент миллиардер Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него оффшорную компанию на Британских Виргинских Островах (BVI). Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля 2016. Руководители этой юридической компании задержаны в 2017 году.

Советники Порошенко, говорится на сайте ICIJ, написали, что эта структура отвечала "рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели подготовить к продаже, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д.". Они в 2016 году по сути замяли дело.

Наряду с этим, ряд политиков обвинили украинского президента в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.

Кроме того, экс-парламентарий Украины Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в нецелевой трате средств МВФ на подкуп членов украинского парламента. В ноябре 2016 года Онищенко передал властям США компромат, собранный на Порошенко. Онищенко признает, что принимал участие в подкупе парламентариев.

Наряду с этим, за три последних года ВВП Украины упал вдвое. Страна с уровнем роста экономики, как у африканского Судана, должна более 60 миллиардов долларов. За долги перед международными кредиторами украинцы расплачивается космическими счетами за коммуналку. Горячая вода и отопление за год подорожали почти на 90%, электроэнергия – на 60%, природный газ – больше чем на 40%.

Напомним, Европейский союз совместно с Данией запустили новую антикоррупционную инициативу в Украине, бюджет которой составляет 16 миллионов евро. В мировом рейтинге СРІ Украина заняла 131 место из 176 стран.