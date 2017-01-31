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    Политика

    НАБУ: в деле о коррупции на проекте "Стена" скоро появятся подозреваемые

    (обновлено: )10101
    Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отметил, что по расследованию хищений в рамках строительства защитно-оборонительных сооружений на границе с РФ уже проделано много работы.
    Проект Стена на границе с РФ зимой
    КП / Константин Буновский

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В деле о хищении в рамках строительства защитно-оборонительных сооружений на границе с РФ в ближайшее время появятся подозреваемые, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

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    Ранее сообщалось, что НАБУ расследует коррупционную составляющую при реализации проекта "Стена".

    "Есть наработки. Много работы сделано и, в принципе, мы движемся к первым подозреваемым", — сказал Сытник во вторник на брифинге.

    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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