Назначен новый постпред РФ в ООН

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина в понедельник, сообщили в постпредстве РФ при ООН в четверг.

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"Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН", — сообщили в дипмиссии. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда РФ при ООН будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.