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    Назначен новый постпред РФ в ООН

    (обновлено: )133
    Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.
    Петр Ильичев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина в понедельник, сообщили в постпредстве РФ при ООН в четверг.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

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    "Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН", — сообщили в дипмиссии. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.

    Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда РФ при ООН будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого.

    Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

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