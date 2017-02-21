МИД РФ жестко ответил на решение Украины по заявлению в СБ ООН о Чуркине

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Украины, председательствующей в Совете Безопасности ООН, не делать заявление в связи со смертью постпреда РФ при организации Виталия Чуркина.

"Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе", — написала Захарова в своем Facebook.

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Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

Накануне сообщалось, что СБ ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина.