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    Россия

    МИД РФ жестко ответил на решение Украины по заявлению в СБ ООН о Чуркине

    (обновлено: )1507291
    Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке накануне своего 65-летия.
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Украины, председательствующей в Совете Безопасности ООН, не делать заявление в связи со смертью постпреда РФ при организации Виталия Чуркина.

    "Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе", — написала Захарова в своем Facebook.

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    Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

    Накануне сообщалось, что СБ ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина.

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