Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

РИА Новости Украина

Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке. МИД РФ отметил, что произошло это буквально накануне 65-летия дипломата.

Президент России Владимир Путин, российские политики и западные дипломаты, в том числе те, кто жестко оппонировал Чуркину, уже принесли свои соболезнования и нашли слова для самой высокой оценки работы и дипломатических талантов российского представителя при ООН.

Виталий Чуркин занимал эту должность с 8 апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН с 21 по 23 февраля.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники.

Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9:30 по местному времени, сообщили источники газеты. Российский дипломат находился без сознания, ему требовались меры сердечно-легочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, отмечает издание.

По данным бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, непосредственной причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность.

"Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился", — отметил Орджоникидзе, который много лет хорошо знал покойного.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о причинах смерти говорить отказалась, сославшись на личный характер этой информации. "В мировой практике принято использовать слово "скоропостижно", — отметила она в комментарии телеканалу "Дождь".

О смерти дипломата было оперативно доложено президенту РФ. Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, узнал об этом с прискорбием и выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа.

"Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", — отметил Песков.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, Виталий Чуркин "в последние годы без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них".

Косачев подчеркнул, что позиция представителя при ООН — одна из самых высших и самых ответственных позиций в дипломатической службе любого государства. "Но для нашей страны как государства — постоянного члена Совета Безопасности это ещё и миссия глобального масштаба и глобальной ответственности", — написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что для него Чуркин был учителем, коллегой и добрым товарищем. "Я неоднократно работал рядом, вместе с Виталием Ивановичем, всегда поражался его самообладанию и выдержке, удивляясь, как это ему удаётся. Сейчас понимаю, как — через душу и через сердце, не щадя ни времени, ни здоровья", — добавил сенатор.

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил такую отличительную черту Чуркина, как качества хорошего полемиста.

"В Совете безопасности ООН очень важно (это). Сложные условия такие, когда Россия далеко не в большинстве находится, мягко выражаясь. Там очень важно быть хорошим полемистом и умело отстаивать наши позиции", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт назвал Чуркина "гигантом дипломатии".

"Совершенно опустошен, услышав, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Дипломатический гигант и (человек) с прекрасным характером. Покойся с миром!" — написал Райкрофт в Twitter.

А представительство Великобритании при организации на странице в Twitter назвало Чуркина "стержнем СБ ООН более 10 лет".

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Виталий Чуркин был "выдающимся представителем РФ при ООН", работа с которым, несмотря на разногласия, шла при взаимном уважении и личной дружбе.

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"Я искренне уважал и высоко ценил Виталия Чуркина… Виталий Чуркин был одним из самых талантливых дипломатов, которых я встречал", — говорится в заявлении посла Франции.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала умершего маэстро в сфере дипломатии.

"Я опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро в сфере дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и РФ", — написала Пауэр в своем микроблоге Twitter. При этом бывший постпред США известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации экс-президента Барака Обамы.

Постоянный представитель США при ООН в в 2009-2013 годах Сюзан Райс заявила, что шокирована известием о смерти своего российского коллеги Виталия Чуркина.

"Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью", — написала Райс в своем микроблоге в Twitter.. По ее словам, "Виталий был для ООН огромной силой. Умный, нацеленный, в высшей степени эффективный", — добавила она. Райс отметила, что "Виталий был опасным противником, но всегда (оставался) другом".

"Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, семье и российской миссии при ООН", — написала она.